Политолог Светов об «отставке» Гильмутдинова: «Нужен новый взгляд на проблемы»

Ильдар Гильмутдинов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Ильдар Гильмутдинов перестанет быть и. о. председателя комитета по делам национальностей. Президиум фракции «Единая Россия» рекомендовал назначить на эту должность Владимира Иванова.

Политолог Юрий Светов уверен, что смена руководства в комитете обусловлена необходимостью новых подходов в связи с меняющейся геополитической обстановкой. Он подчеркнул, что не стоит говорить о неэффективности прежнего руководителя, но добавил, что требуется свежий взгляд на проблемы национальной политики.

«Я полагаю, говорить о том, что Гильмутдинова «убрали» с этого поста, будет несправедливо. Он многое сделал, но ситуация в стране и мире меняется, нужны какие-то новые подходы, новый взгляд на проблемы, связанные с национальными отношениями», – сказал Светов в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».

По его словам, остро сегодня стоит вопрос миграционной политики, интеграции мигрантов в российское общество. Даже идут разговоры о необходимости возрождения Министерства по делам национальностей.

«Сейчас нам надо думать о том, чтобы национальная политика была выстроена четко, чтобы она удовлетворяла разные национальности нашей страны. Интересы каждого коренного народа нашей страны, живущего сотни лет на своей собственной территории, нужно уважать», – отметил эксперт.