О чем нельзя просить Бога? Батюшка рассказал, как правильно молиться

Можно ли молиться своими словами, а не церковными текстами? Почему молитвы лучше читать на церковнославянском языке? Можно ли православному загадывать желания? На эти и другие вопросы «Татар-информа» ответил руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы рассказывали о том, кто такие жены-мироносицы и можно ли православным отметить Международный женский день. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает о том, как правильно молиться и какие молитвы ни в коем случае нельзя использовать.

– Как правильно молиться? Можно ли молиться своими словами?

– Молитва – это общение человека с Богом. Без молитвенного опыта нельзя представить себе христианскую жизнь. Сложно представить себе православного христианина, который не обращается к Богу словами молитв и своими собственными словами. Естественно, что молитвенная практика Православной церкви – это большой сложный пласт, о котором нужно отдельно поговорить.

Во-первых, нужно подчеркнуть, что Православная церковь обладает огромным богатством разных текстов. Все эти тексты мы используем и в общественных богослужениях, и в богослужениях частных, домашних, то есть в домашней молитве. Здесь встает очень важный вопрос о соотношении молитвы своими словами и молитвы, когда мы обращаемся к Богу словами каких-то текстов из молитвословов, последований и так далее.

Молитвослов – это довольно позднее изобретение. В Древней Церкви и в ранние века православной истории молились теми словами, которые произносили в храме. В эти времена была большая связь человека с храмом: он посещал службы, а потом еще молился дома. Потом, со временем появилась практика молиться по молитвослову. Если мы положим перед собой две книги – молитвослов, и откроем утренние молитвы, и, допустим, часослов с последованием полунощницы, которая совершается в храме, то мы увидим невероятное сходство. Действительно, в каком-то смысле утреннее молитвенное правило по сути своей является сокращенной переработанной полунощницей для чтения.

Многие молитвы в молитвослове имеют подпись. Допустим «Молитва Василия Великого» или молитва еще какого-то святого. Как они все возникли под одной обложкой? Понятно, что почти никто из отцов Церкви не составлял молитвы. Допустим, Антоний Великий не записывал тексты своих молитв, сидя в пустыне, но у него были ученики, которые помнили, как молился их учитель. Тогда у людей была хорошая память, они не пользовались телефонами, навигаторами и всем остальным, поэтому память у них была лучше. Они запоминали тексты молитв и передавали их из уст в уста. Вспомните свое детство – мы помнили городские номера телефонов друзей и родственников наизусть. А теперь у нас нет необходимости все это запоминать, поэтому и память наша стала хуже. И логично, что в античности люди помнили гораздо больше и даже литературные произведения передавались из уст в уста.

Ну так вот: молитвы, которые запомнили, а затем и записали ученики святых, собрали под одной обложкой. Так появился молитвослов.

Часто, даже в комментариях под нашими выпусками, я вижу дискуссии – люди рассуждают о том, кто решил, что молиться нужно именно так. Отвечаю: так сказала Церковь. Она, как живой организм, движимый Духом Святым. Церковь предлагает нам те молитвы, которые имеют опыт святых, которые полезны для нашего с вами научения. Поэтому правильно молиться по молитвослову.

Но как же нам быть с молитвой своими словами? Важно понимать, что молитва своими словами не должна подменять молитвы по часослову и молитвослову, но может их дополнять. Хорошо и правильно, когда каждый христианин, прочитав утренние и вечерние молитвы, может что-то добавить своими словами.

– Как молиться, если я не понимаю тексты молитв на церковнославянском языке?

– В современном мире есть масса возможностей. Сейчас у нас есть интернет, есть книги, и мы имеем все возможности, чтобы приобрести молитвослов на русском языке, – там будут полностью переведенные молитвы. Есть молитвословы, где приведен текст на церковнославянском и рядом приведен перевод на современный русский язык. Но вообще я против перевода, потому что современный русский язык не передает всю ту глубину смыслов и идей оригинальных молитв. Например, прекрасные слова из акафиста, в котором прославляют Божию Матерь, как древо благосеннолиственное. По-славянски это очень красиво и интересно звучит, но по-русски это звучит, как дерево, которое отбрасывает благую тень. Поэтому я призываю пользоваться теми благами, которые у нас есть и которые позволяют нам выучить церковнославянский язык. Для этого есть уроки в воскресных школах, онлайн-уроки и так далее. Человек, который знает язык Церкви, становится даже культурно более развитым, понимает больше смыслов. Даже в русской культуре или русской истории он будет понимать гораздо больше.

Еще один классический пример этому всему – чтение Псалтири. Когда мы читаем эту книгу, многие слова нам непонятны. Многим я советую читать его и по-церковнославянски, и по-русски. К примеру, там есть выражение «состреляйте стрелы свои в туле». Кажется, при чем тут Тула? Но оказывается, что тула – это колчан, то место, куда складывают стрелы. Когда знаешь значения этих слов, церковные тексты раскрываются совсем по-другому.

Иногда в церковных текстах стоят сноски, в которых поясняется значение некоторых слов. Их нужно прочитать и запомнить. Но все-таки я советую выучить язык Церкви, духовно развиваться, что принесет пользу каждому человеку.

– О чем нельзя просить Бога?

– Мы можем молиться, просить Бога о том, о чем мы хотим, но, естественно, нужно понимать, что Господь посылает нам только то, что нам необходимо. Человек может очень долго молиться о каком-то материальном благе, но Господь, как истинный сердцеведец, знает, что именно это материальное благо, которое он просит, обернется для него каким-то злом. Да, многим из нас кажется, что если бы у нас были какие-то определенные материальные блага, то это была бы для нас эпоха абсолютного счастья, что мы бы стали самыми добрыми, прекрасными и замечательными. Но на самом деле часто так случается, что это благо становится для человека искушением. Начинаются сложности в отношениях с коллегами, друзьями, еще с кем-то.

Иногда случаются удивительные вещи, когда мы просим Бога, прям настаиваем на своем, и Господь дает нам это ради нашего усердия, но потом оказывается, что нам все это не нужно. Есть прекрасная книга «Несвятые святые», в которой описывается, как один человек очень хотел гоночную машину. Он долго о ней молился, и в итоге Господь дал ему ее. Но спустя время этот человек разбился на этой машине. Это пример того, как Господь может нам дать то, что мы просим, но потом покажет, что это нам не нужно.

Иногда люди обижаются за то, что Бог не дает им то, о чем они просят. Помню, в комментариях к выпуску состоялся сложный диалог: одна дама обиделась на то, что Господь не давал ей ребенка, хотя она очень просила. Я пытался объяснить ей, что Господь не является машиной для исполнения желаний, что, может быть, ее желание не сделало бы ее счастливой и даже наоборот, но это слишком сложная и деликатная тема. Поэтому важно помнить главный принцип: Бог дает нам только то, что нам необходимо в нашей жизни, и самое главное – для нашего спасения.

– Можно ли использовать молитвы из интернета?

– Часто в современном мире в различных соцсетях и мессенджерах рассылают тексты с просьбами помолиться за каких-то людей. Но к этому нужно относиться очень здраво. Я обычно своих прихожан прошу молиться за тех людей, которых они лично знают и точно знают, что эта молитва им необходима. К этому нужно относиться очень осторожно.

Также важно отличать православную молитву от другой. Помню, мне прислали молитву, в которой встречаются какие-то смайлики, «глаз Фатимы», еще что-то. Сразу возникают сомнения: почему мы видим какие-то суеверные вещи в молитве? Важно, чтобы текст не был похож на заговор.

Часто в день памяти архистратига Божьего Михаила рассылают молитву о людях, которые находятся в аду. Есть предание, оно совершенно не церковное, абсолютно не православное, о том, что архистратиг Михаил своим крылом может из ада вытащить людей. То есть не нужно ни покаяния, ни молитвы, а просто крыло архангела. Это абсолютное суеверие, которое не имеет никакого православного понимания молитвы за упокой.

Важный принцип – стараться пользоваться классическими церковными молитвами, которые есть у нас в молитвослове, а не теми, которые рассылают в интернете.

– Как молиться за человека, если не знаешь, жив ли он?

– Часто меня спрашивают: «Как быть, если мы не знаем, живой человек или усопший?» Я отвечаю очень просто: мы не в банке. Господь сам знает, куда направить нашу молитву – за упокой или за здравие. Если мы молимся о здравии, а человека уже давно нет в живых, Господом она будет принята как за упокой. Бог сам знает, кто жив, а кто мертв. А вообще у Бога мы все живы.

– Не грех ли православному загадывать желание?

– Православному христианину не нужно загадывать желания, потому что все это очень по-суеверному выглядит. Куда обращается человек, когда загадывает желание? Во вселенную, еще куда-то? У нас ведь есть прекрасная возможность обращаться к Богу – к личности, к тому, кто нас любит, знает и желает нам блага. Я бы не стал загадывать желания. Меня часто спрашивают, загадываю ли я желание под бой курантов. Я обычно призываю этого не делать, потому что начинаются какие-то суеверные вещи: написать желание на бумажке, сжечь ее, а затем запить шампанским. Такие суеверия возникают на фоне духовной пустоты. Все это от того, что человек не хочет признавать существование Бога и хочет решить свои проблемы какими-то суеверными действиями.

– Есть ли современные молитвы, написанные в нашем веке?

– Церковь – это живой организм, и до сих пор составляются новые молитвы. Мы прославляем святых новомучеников исповедников Церкви Русской, до сих пор происходят канонизации в лики святых, и для этих святых пишутся церковные тексты: тропари, кондаки. Для некоторых пишутся целые акафисты. Церковная комиссия сверяет эти тексты с православной традицией. К примеру, не так давно был составлен текст службы Собору Казанских святых. Я лично знаю человека, который его писал. Это священник, человек, который знает основные принципы построения текстов, знает жизнеописание казанских святых и обладает еще рядом определенных знаний и навыков, которые позволяют ему составлять церковные тексты.

***

Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

