О чем мечтают бойцы СВО: Дед Мороз из Татарстана услышал заветные желания солдат

Фото: стоп-кадр видео

На несколько минут бойцы полков 433 и 1233 вернулись в детство. Накануне Нового года к ним из Татарстана приехал Дед Мороз, чтобы за стихотворения или пожелания вручить подарки и сладости.

Солдаты с удовольствием участвовали в празднике и делились с новогодним волшебником самыми заветными мечтами.

«Я загадываю желание, чтобы поскорее закончилась та война, чтоб все вернулись живыми и здоровыми. Всем счастья, здоровья, терпения», — пожелал солдат.

«Мой позывной Ниндзя. Всем желаю мира и добра», — пожелал еще один военнослужащий.

«Мирного неба над головой, семейного тепла и любви», — говорит боец на видео.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.