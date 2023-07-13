NYT: Зеленский угрожал не явиться на первый саммит Украина — НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский угрожал, что не посетит первый саммит Совета Украина — НАТО. Поводом для этого послужило отсутствие точных сроков и гарантий вступления Киева в альянс, сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

«В среду Зеленский смягчил свои публичные высказывания, но еще во вторник вечером угрожал, что не посетит первое заседание Совета Украина — НАТО», — отмечается в сообщении.

После первого дня саммита в Вильнюсе, напомним, Зеленский резко раскритиковал членов НАТО за отсутствие четких заявлений относительно будущего Украины в альянсе, назвав это «беспрецедентным и абсурдным». Как сообщала Washington Post, американских должностных лиц разозлило это заявление.