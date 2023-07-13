Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
NYT: Зеленский угрожал не явиться на первый саммит Украина — НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский угрожал, что не посетит первый саммит Совета Украина — НАТО. Поводом для этого послужило отсутствие точных сроков и гарантий вступления Киева в альянс, сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.
«В среду Зеленский смягчил свои публичные высказывания, но еще во вторник вечером угрожал, что не посетит первое заседание Совета Украина — НАТО», — отмечается в сообщении.
После первого дня саммита в Вильнюсе, напомним, Зеленский резко раскритиковал членов НАТО за отсутствие четких заявлений относительно будущего Украины в альянсе, назвав это «беспрецедентным и абсурдным». Как сообщала Washington Post, американских должностных лиц разозлило это заявление.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»