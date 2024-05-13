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NYT: Украину могут вынудить пойти на перемирие из-за наступления России на Харьков
Наступление российских военных на Харьков может заставить киевские власти пойти на перемирие с Москвой. К таким выводам пришло издание The New York Times.
По сведениям газеты, наступательные действия ВС РФ могут полностью деморализовать как самих украинских военных, так и их союзников на Западе. К этому их может побудить «мало изменившаяся» обстановка в зоне боевых действий, несмотря на огромные потери и затраты. Усилившееся давление на руководство Украины может вынудить его на перемирие с Россией.
Напомним, что накануне под контроль Вооруженных сил России перешел ряд населенных пунктов в Харьковской области.
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