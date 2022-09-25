NYТ: Украинские военные признали масштабные потери на южном направлении

Украинские военные признали, что ВСУ понесли на южном направлении «высокие» и «масштабные» потери. Официальный Киев же никаких цифр не приводит, сообщает RT со ссылкой на The New York Times.

«Украинский режим обычно не раскрывает данные о своих потерях, но солдаты и командиры в интервью за последнюю неделю описали потери на поле боя как „высокие“ и „масштабные“», — отмечается в сообщении.

Источники издания отметили, что танки и бронетехника ВСУ подвергается обстрелам российской артиллерии, проходя открытые участки, а также подрывается на минах.

21 сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил, что за время СВО Украина потеряла уже половину своей армии — более 100 тыс. человек. Из них убитыми — свыше 61 тыс.