NYT: Украина сможет предпринять новое контрнаступление не раньше 2025 года

Украина в лучшем случае сможет организовать новое контрнаступление в будущем, 2025 году. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

В частности, по словам собеседников издания, на непубличных брифингах главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе — американский генерал Кристофер Каволи высказывал мнение, что в оптимальном случае украинцы в условиях проблем с помощью от США и нехватки боеприпасов «используют 2024 год для защиты, восстановления и попытки нового контрнаступления в следующем году».

NYT также упоминает речь сенатора-республиканца от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, в которой он призвал украинскую сторону «научиться воевать с ограниченным бюджетом».

«Даже если дополнительная помощь Украине в размере 61 млрд долларов будет одобрена, я должен быть честен с вами, это не изменит коренным образом реальность на поле боя. Количество боеприпасов, которые мы можем отправить в Украину прямо сейчас, очень ограничено», — признал Вэнс.

На этом фоне некоторые сотрудники Белого дома даже попытались подтолкнуть Президента Украины Владимира Зеленского к переговорам, но Президент Соединенных Штатов Джо Байден запретил им отклоняться от позиции «ничего об Украине без Украины», замечает NYT.

«В основе нынешнего стратегического тупика лежит отсутствие каких-либо серьезных перспектив урегулирования [конфликта] путем переговоров», — констатирует в связи с этим издание.

Upd. (00.10): Согласно данным опроса, проведенного в январе Европейским советом по международным отношениям в 12 странах, только 10% европейцев верят в победу Украины. Еще 20% убеждены в победе России, тогда как 37% полагают, что противостояние завершится каким-то урегулированием.

Вместе с тем 41% опрошенных жителей Европы уверен, что если США откажутся от поддержки Украины и начнут оказывать давление на Киев для заключения соглашения, их правительствам следует либо увеличить поддержку украинской стороны, либо продолжить ее на нынешнем уровне. Впрочем, примерно треть респондентов заявила, что в таком случае европейским странам надо будет последовать примеру Штатов.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал подготовку нового контрнаступления ВСУ.