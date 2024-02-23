Зеленский: Украина планирует новое контрнаступление

ВСУ планируют подготовить новый план контрнаступления. Об этом в интервью Fox News заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Конечно, мы подготовим новое контрнаступление, новую операцию», — уверил он.

По словам Зеленского, кроме того, ожидаются «некоторые сюрпризы» в операциях на Черном море. Однако что под этим имеется в виду, он не уточнил.

Напомним, что украинское контрнаступление было начато в июне прошлого года. Несмотря на многочисленные попытки прорвать оборону ВС России, ВСУ не удалось добиться каких-либо результатов. По данным Минобороны РФ, это обошлось Киеву в 159 тысяч военных, а также сотни потерянных самолетов, танков и бронемашин.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.