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Зеленский: Украина планирует новое контрнаступление
ВСУ планируют подготовить новый план контрнаступления. Об этом в интервью Fox News заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
«Конечно, мы подготовим новое контрнаступление, новую операцию», — уверил он.
По словам Зеленского, кроме того, ожидаются «некоторые сюрпризы» в операциях на Черном море. Однако что под этим имеется в виду, он не уточнил.
Напомним, что украинское контрнаступление было начато в июне прошлого года. Несмотря на многочисленные попытки прорвать оборону ВС России, ВСУ не удалось добиться каких-либо результатов. По данным Минобороны РФ, это обошлось Киеву в 159 тысяч военных, а также сотни потерянных самолетов, танков и бронемашин.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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