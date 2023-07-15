NYT: Украина берет паузу и меняет тактику наступления из-за больших потерь

В начале контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли до 20% своего вооружения и бронетехники за две недели. Скорость их продвижения вперед значительно снизилась. Сейчас командиры взяли очередную паузу, чтобы продумать новую тактику на поле боя, пишет The New York Times (NYT).

Об уничтожении или повреждении до 20% вооружений, отправленных Украине Западом, газета пишет со ссылкой на американских и европейских чиновников. В том числе пострадали некоторые «грозные» западные боевые машины — танки и бронетранспортеры. На них «рассчитывали украинцы, чтобы дать отпор русским», указывает издание.

«По словам официальных лиц, в последующие недели поразительный уровень потерь снизился примерно до 10 процентов, что позволило сохранить больше войск и техники, необходимых для крупного наступательного наступления, которое, по словам украинцев, еще предстоит», – утверждается в матеариале.

Отмечаются также «некоторые улучшения» для ВСУ на фоне перемен тактики – украинские военные, по информации газеты, сосредоточились на том, чтобы «измотать российские силы с помощью артиллерии и ракет большой дальности».

Потери ВСУ уменьшились, однако лишь из-за того, что «контрнаступление замедлилось, а местами даже остановилось», пишет автор. При этом украинцы пока прошли только пять из 60 миль, которые они надеются преодолеть.

Напомним, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на этой неделе заявил, что с 4 июня потери Украина потеряла более 26 тыс. бойцов. При этом, по его слвоам, ей не удалось достичь своей цели ни на одном направлении контрнаступления.