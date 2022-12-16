Белый дом: США признают право Украины проводить операции в Крыму

Соединенные Штаты признают право Украины планировать и проводить военные операции в Крыму, поскольку считают полуостров украинской территорией. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Крым — это Украина. И украинцы вправе решать, где они будут проводить операции в пределах своей страны, как они будут проводиться, с каким темпом, в каких масштабах и в какие сроки», — заметил Кирби, обращаясь к журналистам.

При этом представитель Белого дома отказался комментировать информацию телеканала NBC, согласно которой американская администрация видит имеющуюся у украинской стороны возможность отвоевать Крым, но опасается, что подобные действия грозят ядерной эскалацией.

Ранее британская газета The Times со ссылкой на источник в Пентагоне написала, что США больше не удерживают украинские войска от атак по целям на территории России, не так сильно опасаясь эскалации конфликта. Издание отметило, что это изменение произошло «после многочисленных ракетных ударов Президента [РФ Владимира] Путина по критически важной инфраструктуре».

Крым был присоединен к России в 2014 году после проведения плебисцита. Украина, Соединенные Штаты и большинство стран мира не признают присоединения полуострова к РФ.