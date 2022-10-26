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Ру Тат
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Политика
26 октября 2022  17:04

NYT: Саудовская Аравия обманула расчеты США на увеличение добычи нефти

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Решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти вместе с другими странами ОПЕК+ стало полнейшей неожиданностью для США. Как сообщают высокопоставленные американские лица, между Президентом Джо Байденом и принцем Мухаммедом бен Салманом была заключена обратная «секретная» сделка, сообщает New York Times.

Об увеличении добычи черного золота стороны якобы договорились во время ближневосточного турне американского лидера.

«Подробности нефтяной сделки не разглашались, но она должна была привести к всплеску добычи нефти с сентября по декабрь, однако Мухаммед бен Салман обманул администрацию Байдена. Трудно понять, почему все пошло наперекосяк», — уверяет издание.

Авторы статьи полагают, что такой шаг вновь показал, что Саудовская Аравия стремится освободиться от зависимости от США.

«Некоторые чиновники Белого дома считают, что Москва убедила Эр-Рияд сменить курс, так как у саудовского принца очень прочные связи с российским лидером Владимиром Путиным», — полагают в издании.

Ранее в The Wall Street Journal отметили, что неприязнь, возникшая между Байденом и наследным принцем Саудовской Аравии разрушает отношения двух стран.

#саудовская аравия #Джозеф Байден #опек
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