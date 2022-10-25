WSJ: Неприязнь между Байденом и кронпринцем Саудовской Аравии рушит отношения двух стран

Президент США Джо Байден и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд настроены враждебно по отношению друг к другу. Взаимная неприязнь и полное отсутствие доверия грозят рассыпать многолетний «негласный пакт» между Вашингтоном и Эр-Риядом, пишет The Wall Street Journal.

Источники издания из саудовского Правительства заявляют, что 37-летний принц сомневается в ясности ума американского лидера и высмеивает его оговорки, неудачные импровизации. Кроме того, он не скрывает, что предпочитает Байдену его предшественника Дональда Трампа.

Эксперты полагают, что взаимная неприязнь между ними может разрушить «негласный пакт между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией», переживший «15 президентов и семь королей».

«[Между лидерами Саудовской Аравии и США сейчас] практически нет доверия, и совершенно отсутствует взаимоуважение», — заявил изданию один из авторитетных американских экспертов Эрон Дэвид Миллер.

В то же время глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в беседе с WSJ опроверг сообщения о пренебрежительном отношении принца к американскому Президенту. По его словам, экономическая повестка критически важна для Саудовской Аравии — «для нашего выживания».