news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
25 октября 2022  08:34

WSJ: Неприязнь между Байденом и кронпринцем Саудовской Аравии рушит отношения двух стран

news_top_970_100

Президент США Джо Байден и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд настроены враждебно по отношению друг к другу. Взаимная неприязнь и полное отсутствие доверия грозят рассыпать многолетний «негласный пакт» между Вашингтоном и Эр-Риядом, пишет The Wall Street Journal.

Источники издания из саудовского Правительства заявляют, что 37-летний принц сомневается в ясности ума американского лидера и высмеивает его оговорки, неудачные импровизации. Кроме того, он не скрывает, что предпочитает Байдену его предшественника Дональда Трампа.

Эксперты полагают, что взаимная неприязнь между ними может разрушить «негласный пакт между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией», переживший «15 президентов и семь королей».
«[Между лидерами Саудовской Аравии и США сейчас] практически нет доверия, и совершенно отсутствует взаимоуважение», — заявил изданию один из авторитетных американских экспертов Эрон Дэвид Миллер.

В то же время глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд в беседе с WSJ опроверг сообщения о пренебрежительном отношении принца к американскому Президенту. По его словам, экономическая повестка критически важна для Саудовской Аравии — «для нашего выживания».

#саудовская аравия #Джозеф Байден
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100