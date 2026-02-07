NYT: Санкции против российского спорта могут подойти к концу

Фото: vk.com/russianskiteam

Санкции, введенные против российского спорта после начала специальной военной операции на Украине, могут подойти к концу в ближайшее время. На двухдневном заседании Международного олимпийского комитета в Милане перед началом зимней Олимпиады его члены выразили готовность приветствовать возвращение России на основные соревнования, пишет американская газета The New York Times.

Президент МОК Кирсти Ковентри в своем обращении к собравшимся в Милане спортивным функционерам не стала упоминать Россию напрямую, но заявила: «Мы – спортивная организация».

«Мы понимаем политику и знаем, что не действуем в вакууме. Но наше дело – спорт. Это означает, что спорт должен оставаться нейтральной площадкой», – объяснила свою позицию Ковентри.

В свою очередь глава Международной лыжной федерации Йохан Элиаш предложил разработать четкие правила, чтобы Россия не становилась единственным объектом критики на фоне других конфликтов, разворачивающихся в мире.

«Мы не можем быть политической организацией», – выразил уверенность Элиаш, упомянув операцию США по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и войну Израиля против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Международный олимпийский комитет ввел санкции против России в феврале 2022 года, после начала специальной военной операции, запретив использование флага, гимна и проведение состязаний.

Позднее российских атлетов начали допускать до соревнований в нейтральном статусе. До этого ограничения против спортсменов из РФ действовали из-за допингового скандала, тянувшегося с середины 2010-х годов.

Зимние Олимпийские игры 2026 года проходят в Италии с 6 по 22 февраля. 13 россиян принимают участие в Играх в нейтральном статусе по семи индивидуальным видам спорта. Это наименьшее число участников из России начиная с 1908 года, констатирует NYT.

Издание при этом замечает, что возможное возвращение российского спорта будет сложным процессом. Сначала МОК придется отменить приостановку деятельности Олимпийского комитета России. Затем международные федерации также должны будут поддержать участие российских спортсменов в соревнованиях, но некоторые из них могут захотеть сохранить собственные запреты.