На главную ТИ-Спорт 6 февраля 2026 09:03

В BBC обвинили Коростелева и Непряеву в нарушении нейтральности

Фото: Владимир Васильев / "Татар-информ"

Вещательная корпорация Великобритании BBC обвинила четырёх российских спортсменов, в том числе лыжников из Татарстана Дарью Непряеву и Савелия Коростелева, в нарушении принципов нейтральности перед Олимпийскими играми – 2026.

В частности, в BBC опубликовали статью, в которой фигурируют имена четырех российских спортсменов, получивших квоты на ОИ-26: фигуриста Петра Гуменника, конькобежку Ксению Коржову, лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. При этом причин, по которым имена россиян подобным образом обнародовали, нет, как и доказательств по ним.

Зимние Олимпийские игры – 2026 проходят в Италии с 6 по 22 февраля. 13 российских спортсменов принимает участие в Играх в нейтральном статусе по семи индивидуальным видам спорта.

#Олимпийские игры #италия #Савелий Коростелев #лыжные гонки #конькобежный спорт #фигурное катание
