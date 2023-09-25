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NYT: На Украину прибыли первые танки Abrams
На Украину прибыла первая партия танков Abrams. Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, поставка завершена раньше планируемых сроков.
Чиновники отмечают, что отправка «на месяцы раньше» потребовалась, чтобы ВСУ задействовали технику в контрнаструплении. Остальные машины Киев получит в ближайшие месяцы.
В июле Politico заявило, что поставки танков Abrams на Украину начнутся в сентябре. При этом Киев получает не новые модели, а старые М1А1, модернизированные в ФРГ.
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