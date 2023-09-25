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Руc Тат
Политика 25 сентября 2023 14:08

NYT: На Украину прибыли первые танки Abrams

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На Украину прибыла первая партия танков Abrams. Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, поставка завершена раньше планируемых сроков.

Чиновники отмечают, что отправка «на месяцы раньше» потребовалась, чтобы ВСУ задействовали технику в контрнаструплении. Остальные машины Киев получит в ближайшие месяцы.

В июле Politico заявило, что поставки танков Abrams на Украину начнутся в сентябре. При этом Киев получает не новые модели, а старые М1А1, модернизированные в ФРГ.

#спецоперация #Украина #танки
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