NYT: Для вывоза зерна порты в Черном море разминируют только частично

Минные заграждения у портов юга Украины будут частично сняты – это подразумевает соглашение об экспорте зерна, которое будет подписано завтра, пишет The New York Times со ссылкой на правительственные источники.

Проход судов до международных вод обеспечат украинские флот и береговая охрана, уточняет издание.

Полностью разминировать порты не будут. Кроме того, Турция обеспечит проверку судов, направляющихся в порт Украины, на предмет того, не перевозится ли на них оружие.

Эти договоренности внесли в итоговый документ, на этапе переговоров, утверждают источники газеты.

Напомним, ранее Киев заявил, что подпишет соглашение об экспорте зерна только в том случае, если получит гарантии безопасности южных регионов страны.

Подписание соглашение состоится в Стамбуле, куда накануне вечером прибыл Генсек ООН Антониу Гутерреш. Документ будут включать в себя не только вопрос экспорта зерна, но также договоренности по вопросу вывоза российских удобрений.