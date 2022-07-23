NYP: Россия и Китай фактически контролируют политику Вашингтона

Президенты России Владимир Путин и Китая Си Цзиньпин фактически контролируют политику Вашингтона. Таким мнением поделился обозреватель издания New York Post Дуглас Мюррей.

«После решительных действий в Крыму Москва укрепила свои позиции на международной арене и может диктовать Западу условия», — цитирует его РИА Новости.

Он полагает, что такое положение Штатов связано со страхом Президента США Джозефа Байдена перед реакцией Путина на антироссийские санкции.

«Все происходит из-за нашего страха перед ответными действиями Путина, которые вероятно будут более разрушительными для нас», — отмечается в статье.

Мюррей добавил, что Китай также ведет независимую политику, не считаясь с Вашингтоном и НАТО. Таким образом, санкционная война против России оказалась провалена.

«Владимир Путин прекрасно догадывался, к чему приведут экономические ограничения против России, поэтому не испугался их. Он знал, что санкции приведут к росту цен на энергоносители», — заключил автор.

Напомним, что Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул сегодня, что антироссийские санкции стоили Европе четырех правительств, в то время как Москва не пошатнулась от ограничений.