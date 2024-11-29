«Нужны военные психологи»: Удачина выслушала предложения бойцов СВО в Тукаевском районе

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Участники специальной военной операции — жители Тукаевского района встретились с руководителем татарстанского фонда «Защитники Отечества». Гузель Удачина рассказала о том, на какую поддержку могут рассчитывать ветераны СВО, о работе фонда и многом другом. А бойцы поделились своими историями с передовой.

5 августа 2022 года житель Тукаевского района заключил контракт на военную службу. В сентябре уже был на передовой. Он взял себе позывной Бамель. Служил в именном батальоне «Тимер». В 2023 году получил ранение.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Был ракетный обстрел. И все, наш пункт временной дислокации был разбит ракетами противника. После этого я ничего не помню. Ранение было, в основном это контузия», — рассказал Бамель.

После госпитализации и реабилитации мужчина вернулся в Тукаевский район. На встрече с Гузель Удачиной он озвучил свое предложение.

«На передовой психологов достаточно. Это как друзья рядом, они тебя понимают. А здесь даже среди близких могут не понимать, почему ты так себя ведешь, реагируешь. Поэтому лично мой совет, нужно, чтобы были военные психологи», — предложил он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

На встречу пришли четыре ветерана боевых действий. Как отметила руководитель татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества», она регулярно выезжает в города и районы республики.

«Мы сами выходим проактивно на наших ветеранов. Сами узнаем, нет ли у них каких проблем. Надо всё-таки понимать, что это мужчины. Мужчины в принципе не склонны жаловаться. Они склонны к тому, чтобы самостоятельно решать свои вопросы и проблемы, и не всегда до нас доходят. Поэтому вот этот заявленный Президентом нашей страны проактивный формат работы фонда нас несколько отличает от других государственных структур», — поделилась Удачина.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Кроме того, в каждом городе и районе республики есть социальные координаторы. «Работаю с членами семьи погибших и ветеранами боевых действий, уволенными с военной службы. Взаимодействую с руководством района муниципалитета, с органами власти. Решаем вопросы на местах», — рассказала социальный координатор татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества» Айгуль Шабакаева.

Фонд нужен для того, чтобы защищать права и интересы ветеранов боевых действий — участников СВО. Поэтому такие встречи проводятся регулярно. После Тукаевского района Удачина отправится в Менделеевск.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой