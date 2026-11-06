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На главную ТИ-Спорт 6 ноября 2026 20:20

«Нужно потерпеть»: Якупов – о третьем поражении «Ак Барса» от «Трактора»

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«Нужно потерпеть»: Якупов – о третьем поражении «Ак Барса» от «Трактора»
Фото: www.ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Равиль Якупов прокомментировал гостевое поражение казанской команды от челябинского «Трактора» со счетом 3:5 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

По словам хоккеиста, в третьем периоде команде не хватило концентрации. Он подчеркнул, что даже небольшая расслабленность может повлиять на результат матча.

Якупов также отметил, что причиной третьего подряд поражения от «Трактора» стали не особенности игры соперника, а проблемы самой казанской команды.

«Пока у нас не получается подобрать ключи к победе. Нужно потерпеть, все придет через работу», – приводит слова нападающего пресс-служба клуба.

Хоккеист добавил, что личные голы для него не имеют такого значения, как командный результат.

«Если я забиваю, но мы не набираем два очка за игру, то в этом ничего хорошего. На первом месте для меня команда», – сказал Якупов.

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#ХК Ак барс
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