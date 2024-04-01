«Платить должны все»: адвокат одной из «звезд» Finiko высказалась в суде о выплате ущерба

Сегодня, в Вахитовском суде города Казани завершили оглашения материалов по делу «звезды» десятого уровня в финансовой пирамиде Finiko – Лилии Нуриевой.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

После завершения оглашения материалов, суд хотел перейти к прениям, однако обвинитель попросил отсрочки и прения перенесли на начало мая. Также сегодня адвокат попросила приобщить к делу увесистую кипу бумаг – характеристики, награды и документы, свидетельствующие об участии в волонтерской деятельности, благодарности, адресованные Лилии.

Помимо прочих приобщенных документов, фигурирует и согласие о приеме на работу в качестве риелтора. Правда, сейчас Лилия не может приступить к этой деятельности, так как с нее еще не сняли некоторые запреты, включая запрет на появление в общественных местах и запрет на использование интернета.

Когда судья спросил, пыталась ли Лилия выплатить ущерб жертвам махинаций, ее защитник ответила, что они сделали бы это, однако имущество Нуриевой арестовано, включая денежные средства. Кроме того, по мнению защиты, выплачивать ущерб должны все причастные к делу одновременно, а не кто-то один.

«Лилия очень хотела возместить ущерб, но, учитывая еще шесть других фигурантов, возмещать следует всем», – поделилась адвокат Лилии Нуриевой.

Напомним, Нуриева обвиняется в участии в ОПС и в мошенничестве в особо крупном размере. Нуриева утверждает, что сама потеряла из-за участия в финансовой пирамиде 643 тысячи долларов. Чтобы вложиться в пирамиду, она продала дом, участок и автомобиль. На данный момент она дала все показания против верхушки Finiko, включая ее предполагаемого лидера – Кирилла Доронина.

Нуриеву задержали еще 7 сентября 2021 года, а уже в апреле 2022 года она заключила сделку со следствием. Вину в участии в ОПС и в афере на 206 миллионов рублей Нуриева полностью признала.

Ранее «Татар-информ» рассказывал о Finiko и его «звездах», прочитать об этом подробнее можно в матераиле: «Звездочница» Finiko Лилия Нуриева в суде: «Обвинение понятно – вину полностью признаю»