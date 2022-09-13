Аграрии Татарстана собрали рекордный урожай – более 5,2 млн тонн зерна

Аграрии Татарстана собрали 5 млн 222 тыс. тонн зерна при средней урожайности 36,8 центнера с гектара. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на брифинге в Кабмине РТ.

«Республика практически завершила уборку зерновых. Осталось убрать 26 тыс. гектаров», – рассказал глава Минсельхозпрода.

Зяббаров уточнил, что самое большое количество зерновых, более 200 тыс. тонн, собрали Тетюшский, Арский и Буинский районы. Он также назвал лидеров среди муниципалитетов по урожайности зернового клина – Тетюшский (48,6 ц/га), Мензелинский (45,7 ц/га), Новошешминский (44,5 ц/га), Заинский (44,3 ц/га), Кукморский (43,9 ц/га).

«Замыкают рейтинг по этому показателю Зеленодольский, Агрызский, Алькеевский, Бавлинский районы», – отметил министр.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что республика идет на рекордный за десятилетие урожай зерна. В то же время эксперты предполагают, что высокая урожайность может привести к рекордному падению цен на зерно.



