Нуриев, Ассоциация МСБ: Информация в «Татар-информе» — честная, порядочная, без желтизны

Президент Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Ильяс Нуриев поздравил «Татар-информ» с тем, что агентство возглавило рейтинг цитируемости СМИ Татарстана, подготовленный «Медиалогией» по итогам 2025 года.

«Прекрасная новость. Я очень рад за «Татар-информ». У меня свое отношение к этому изданию. Раньше я его, честно говоря, недооценивал. Но после того, как год назад возглавил Ассоциацию и встал вопрос выбора партнера среди СМИ, я выбрал «Татар-информ», а не другое издание, потому что у «Татар-информа» покрытие по всей республике, поэтому информация доходит до населения всей республики, а не только Казани», – сказал Нуриев.

Он напомнил, что в 2025 году в Зеленодольске подвели итоги Республиканского конкурса «Лучший общественный совет предпринимателей», а народное голосование было организовано в «Татар-информе».

«Это дало нам большой отклик, что означает, что «Татар-информ» по достоинству оценен и населением», – сказал Президент Ассоциации.

«Актуальная информация, которую «Татар-информ» предоставляет, – она честная, порядочная, без желтизны. Что нам важно в работе со СМИ? Это полнота информации, доступность, правдивость. Сотрудничать с агентством нам, конечно, комфортно», – заключил он.