Нур-Султан официально переименован в Астану

Столице Казахстана вернули прежнее название. Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении поправок в Конституцию, передает ТАСС.

Также, согласно внесенным изменениям, срок полномочий главы государства ограничивается семилетним периодом без права переизбрания.

13 сентября сообщалось, что Токаев поддержал предложение вернуть столице республики прежнее название, добавив, что другие объекты, названные в честь первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева переименовывать не следует.