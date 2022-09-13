Столицу Казахстана Нур-Султан вновь переименуют в Астану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение переименовать столицу республики Нур-Султан в Астану. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай, сообщает ТАСС.

Ранее группа депутатов парламента предложила вернуть столице Казахстана прежнее название. «Предложение парламентариев включено в проект конституционного закона с согласия главы государства», — написал Желдибай в соцсетях.

По мнению Токаева, другие объекты, названные в честь первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева переименовывать не следует. Экс-глава республики​ сыграл решающую роль в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы.