news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
13 сентября 2022  13:54

Столицу Казахстана Нур-Султан вновь переименуют в Астану

news_top_970_100

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение переименовать столицу республики Нур-Султан в Астану. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай, сообщает ТАСС.

Ранее группа депутатов парламента предложила вернуть столице Казахстана прежнее название. «Предложение парламентариев включено в проект конституционного закона с согласия главы государства», — написал Желдибай в соцсетях.

По мнению Токаева, другие объекты, названные в честь первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева переименовывать не следует. Экс-глава республики​ сыграл решающую роль в укреплении современной государственности Казахстана и становлении столицы. 

 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100