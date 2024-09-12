НУР организует шатлы в Высокогорский район на свое ночное мероприятие

Фото: пресс-служба фестиваля НУР

Организаторы фестиваля медиаискусств НУР раскрыли новые подробности своего ночного мероприятия ТОН, которое пройдет в будущие выходные в Высокогорском районе.

Ночная мультимедийная и музыкальная программа, напомним, пройдет на территории теннисного клуба «Чингисхан» по соседству с трассой для ралли Kazan Rings.

Органазиаторы объявили, что запустят шатлы, которые будут курсировать из центра Казани до «Чингисхана», и обратно. Шатлы будут отправляться каждые полчаса, начиная с 20:00 и до 4:45 утра. Отправляться автобусы будут от улицы Профсоюзная, 17. Шатл будет бесплатным для всех обладателей билетов трансфер из Казани и обратно бесплатный.

Главная сцена мероприятия расположится прямо на крытом корте. Выступать в этт вечер будут артисты разных поколений, обладающих индивидуальным стилем и имеющих вес в музыкальном сообществе. Полный список артистов можно посмотреть здесь.

Фестиваль медиаискусства НУР впервые состоялся в столице Татарстана осенью 2021 года. С тех пор фестиваля из мультимедийной студии Formate подготовили уже четыре фестиваля, последний из которых прошел в мае нынешнего года. ТОН – ночная часть фестиваля, которая обычно сопровождает основную программу фестиваля, однако на этот раз организаторы приняли решение вынести ТОН за пределы фестиваля.