НУР огласил список артистов, которые выступят на ночном мероприятии

Фото: пресс-служба фестиваля НУР

Международный фестиваль медиаискусства НУР огласил артистов, которые выступят на мероприятии ТОН, которое запланировано на 14 сентября.

Как обещают в пресс-службе фестиваля, оно станет средоточием возможностей света и звука и расположится на новой локации, которую подготовят и оформят художники. При этом обещают, что на сцене прозвучит множество непохожих музыкальных жанров.

В этот день в столицу Татарстана пожалуют приглашенные музыканты из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, а также местные представители сцены.

Из столицы в Казань приедут отыграть свои сеты Максим Заболоцкий (DIRTY GLASSEZ) и Юрий Скрипкин (skrpump)

Первый вдохновлялся британским андеграундлм, который в совокупности с более мелодичными направлениями остается главным направлением в его творчестве. Помимо этого он ставит техно, брейкбит и эмбиент,

Второй в основном играет в жанре электро брейкс с элементами диджитал глитча, большим разнообразием звуков и грубым басом.

Игорь Старшинов (Igor Starshinov) из Санкт-Петербурга будет выступать в лайве (живое выступление). Утверждается, что это «Серый кардинал» отечественного пост-панка и один из главных подвижников русской электронной андеграундной сцены в России. К сегодняшнему дню артист преодолел рубеж в тысячу концертов.

Рома Цукерман (Roma Zuckerman) прибудет в Казань из Красноярска.

На сегодня день Рома является одним из самых востребованных диджеев в российском техно-андеграунде. За минувшие годы он успел выступить на аналогичных фестивалях, петербурском фестивале медиаискусства Gamma и пражском Signal.

Казанскую сцену представят актер Йусуф Бикчантаев. Сейчас он занимается документальным кино, а также освоил профессию саунд-дизайнера в команде Международного фестиваля медиаискусства НУР.

А также многолетний брейк-дансер Rockid, ветеран уличной культуры, резидент крупнейшего международного ежегодного турнира по брейкингу и стрит-арту COMBOnation, и выступающий в жанрах брейк-данса, хип-хопа и фанка.

Место проведения события организаторы по-прежнему держат в секрете. Подробности и условия входа на мероприятие можно изучить в социальных сетях фестиваля.

Международный фестиваль медиаискусства НУР проводится в Казани с осени 2021 года. С тех пор организаторы представили уже четыре фестиваля, на котором объединены работы медиахудожников, музыкантов, перформеров и специалистов в области цифровых технологий со всего мира.