Нулевая реализация: «Ак Барс» главный аутсайдер Кубка Гагарина по игре в большинстве

Ноль процентов составляет реализация большинства «Ак Барса» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина. За четыре матча подопечные Дмитрия Квартальнова не реализовали все 13 попыток.

По этому показателю «Ак Барс» занимает последнее место среди всех участников плей-офф. Ноль процентов также набрал омский «Авангард», но ястребы не реализовали лишь восемь попыток. В расчет не берутся московский «Спартак» и финский «Йокерит», поскольку не играли в первом раунде Кубка Гагарина.

Отметим, что лучшую реализацию большинства в текущем плей-офф демонстрирует питерский СКА (26,9 %). Вторые-четвертые места делят казахстанский «Барыс», челябинский «Трактор» и московское «Динамо» по 25%.

Накануне «Ак Барс» одержал в Балашихе первую победу (3:2 ОТ) над «Авангардом» в серии. Спортивная редакция «Татар-информа» написала большую статью об этой игре. Счет в серии 1 – 3. Пятый матч пройдет в Казани завтра.