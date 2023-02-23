Нуланд: США готовы к переговорам по Украине только на основе «формулы мира» Зеленского

Соединенные Штаты готовы к переговорам по Украине только на основе «формулы мира» украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в интервью ТАСС.

«Украинская сторона предложила план по достижению мира из десяти пунктов. Россия никак не отреагировала на этот план. Если бы мирные переговоры начались на основе формулы справедливого мира, которую предложили украинцы, конечно, мы бы это поддержали», — заверила дипломат.

Президент Украины Владимир Зеленский представил десять условий «формулы мира» в середине ноября в ходе саммита «Большой двадцатки». План предусматривает освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, недопущение эскалации и фиксацию завершения конфликта.

Позднее Зеленский назвал восстановление территориальной целостности целью конфликта с РФ.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине почти год, с 24 февраля 2022-го. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин.