НСПК: Карты «Мир» продолжат работать в России без ограничений

Карты «Мир» и карты других систем, работу которых обеспечивает Национальная система платежных карт, продолжат работать в России без ограничений. Таким образом в НСПК прокомментировали последние санкционные действия Соединенных Штатов, передает РИА Новости.

«Введенные санкции не повлияют на работу в России платежной системы „Мир“ и других систем, работу которых обеспечивает Национальная система платежных карт. В России картой „Мир“, как и другими сервисами НСПК, можно будет продолжать пользоваться без ограничений», — заявили в пресс-службе Национальной системы платежных карт.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США рассказало о готовности вводить санкции за поддержку использования российской платежной системы «Мир» в других странах. Кроме того, под ограничения попал генеральный директор НСПК Владимир Комлев.

При этом опрошенные РБК эксперты предположили, что иностранные банки могут серьезно отнестись к риску санкций из-за обслуживания карт «Мир» и предпочесть доходу от них стабильные отношения со Штатами.