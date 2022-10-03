Новым замглавы Минпромторга Татарстана назначен Сергей Этус

С 3 октября новым заместителем министра промышленности и торговли Татарстана стал Сергей Этус. Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Назначить с 3 октября 2022 года Этуса Сергея Александровича на должность заместителя министра промышленности и торговли Республики Татарстан», — отмечается в документе.

Напомним, что один из предшественников Этуса — Тимур Саматов — в августе был назначен главой Минпромторга Луганской народной республики. 29-го числа его освободили от должности.

Еще один замглавы ведомства — Алексей Савельчев — был снят с должности спустя несколько дней — 2 сентября. Он был заместителем министра с 2016 года.