Новым руководителем «Волонтеров Победы» в Татарстане стал Эльмир Сайфуллин

На республиканском молодежном форуме «Наш Татарстан» выбрали нового руководителя «Волонтеров Победы» Татарстана. Им стал Эльмир Сайфуллин, который с 2019 года занимал пост заместителя председателя движения в республике.

«Я был уверен в своей победе. Моя цель — вывести движение „Волонтеры Победы“ в Татарстане на новый уровень. В 2025 году на нас возлагается большая ответственность. Моя главная задача — успешно провести все мероприятия, связанные с 80-летием Великой Победы и Годом защитника Отечества. Важно расширить представленность нашего движения в районах республики», — рассказал «Татар-информу» новый руководитель волонтерской организации в Татарстане.

«Важно понимать, что новый руководитель будет работать вместе с большой командой добровольцев республики. Все настроены достойно отметить один из главных праздников нашей страны, День Победы, и готовы помогать друг другу», — прокомментировал для «Татар-информа» ситуацию исполнительный директор Информационно-ресурсного центра добровольчества РТ Айрат Мубаракшин.

«Мы находимся на пороге 80-летия Победы. Это накладывает особую ответственность на Эльмира Сайфуллина. Но при этом он не один вступит в эту большую работу. У нас 12 направлений добровольчества, у всех огромное желание включиться и помогать. Кроме того, в этом вопросе и огромная поддержка от Правительства Татарстана», — заявил собеседник агентства.

Сегодня был запущен региональный волонтерский корпус к 80-летию Победы, куда войдут 6 тыс. добровольцев.

Развитие волонтерства входит в список целей национального проекта «Образование». Всего на сегодняшний день в Татарстане насчитывается около 14 тыс. «волонтеров Победы».