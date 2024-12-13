К юбилею Победы в Татарстане подготовят 6 тыс. волонтеров

В Татарстане стартовала волонтерская программа к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Всего будет отобрано и подготовлено 6 тыс. волонтеров для участия в мероприятиях, посвященных празднику, во всех районах республики. Об этом «Татар-информу» сообщил исполнительный директор Информационно-ресурсного центра добровольчества РТ Айрат Мубаракшин.

«Сегодня мы запускаем корпус, которые будут активно тратиться в 2025 году в очень широком календаре мероприятий и акций разного уровня, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Мы планируем подготовить не менее 6 тыс. волонтеров для всех районов Татарстана. Уверен, что этот год оставит нам большое наследие. Множество активистов продолжат вести работу с ветеранами, просветительскую деятельность и оказывать адресную помощь», — пояснил собеседник агентства.

Старт волонтерской программе дали на республиканском молодежном форуме «Наш Татарстан». Волонтером может стать любой желающий старше 14 лет. Для этого нужно подать заявку на сайте волонтерыпобеды.рф. Добровольцы будут заниматься помощью ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции, помогать в организации и проведении мероприятий. Кроме того, из ждёт специальная образовательная программа, где большой упор будет сделан на историю страны и ее культурный код.

Некоторые молодые люди из Татарстана уже успели подать заявку на вступление в волонтерский корпус. Так, Татьяна Аюпова из Нижнекамска следила за стартом кампании и отправила заявку в первые минуты.

«Следующий год для „Волонтеров Победы“ крайне важен. Нужно продолжать рассказывать о Великой Победе, чтобы никто не мог переписать нашу историю. Когда начался прием заявок на федеральном уровне, я смотрела трансляцию и отправила заявку сразу же вместе с активистами нашего города», — заявила корреспонденту «Татар-информа» девушка.

Развитие волонтерства входит в список целей национального проекта «Образование». Всего на сегодняшний день в Татарстане насчитывается около 14 тыс. волонтеров Победы.