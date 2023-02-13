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Ру Тат
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Экология
13 февраля 2023  11:26
Эльза Кузнецова

Новым руководителем Росприроднадзора в Нижнекамске назначена Ольга Михайлова

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Новым руководителем Росприроднадзора в Нижнекамске назначена Ольга Михайлова
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин представил на деловом понедельнике нового руководителя межрайонного отделения Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Нижнекамского подразделения. Ведомство возглавила Ольга Михайлова.

Ранее Михайлова уже работата в структуре Росприроднадзора, а также в системе жилищно-коммунального хозяйства.

«У Ольги Михайловой имеется большой опыт. Те задачи, которые стоят перед службой экологии, будут выполнены. Ближайшая из задач – запустить лабораторию. Ольга Васильевна, хочется пожелать вам успехов и совместной работы во благо города и республики», – пожелал Муллин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что новым руководителем Следственного комитета в Нижнекамске назначен Дмитрий Филин.

 

#кадровые назначения #росприроднадзор
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