Главой Следственного комитета в Нижнекамске назначен Дмитрий Филин

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

В Нижнекамске назначен новый руководитель Следственного комитета – им стал Дмитрий Филин, который ранее исполнял обязанности руководителя СУ СК по Нижнекамскому району. Нового руководителя на деловом понедельнике представил глава муниципального образования Рамиль Муллин.

«Прошу любить и жаловать! Хочется пожелать вам успехов, чтобы и в правоохранительном поле все было в порядке. Город Нижнекамск – непростой, но в то же время очень интересный. Это город возможностей», – напутствовал Муллин.

Градоначальник поблагодарил Константина Ачаева, который почти пять лет возглавлял нижнекамский следственный отдел.

«Мы всегда к правоохранительным органам обращаемся только тогда, когда есть вопросы, но это та структура, которая дает более системную работу, поэтому работа непростая, – подчеркнул глава района. – Вам, Константин Михайлович, большое спасибо от всех нижнекамцев, от себя лично. Вы показали профессиональную работу и хотелось пожелать, чтобы мы и дальше во благо республики и страны вместе работали».