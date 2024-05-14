Новым руководителем исполкома Верхнеуслонского района стал Максим Черменский

Максим Черменский

Фото: газета «Волжская новь»

Руководителем исполнительного комитета Верхнеуслонского района Татарстана избран Максим Черменский. Сегодня его кандидатуру единогласно поддержали депутаты муниципального Совета на своем 45-м заседании, пишет местная газета «Волжская новь».

Всего принять участие в конкурсе на замещение должности руководителя исполкома захотели три кандидата. Однако один из претендентов не прошел конкурсную комиссию, потому что не предоставил полный пакет необходимых документов, отмечает издание.

В итоге депутатам пришлось выбирать между первым заместителем руководителя исполкома Максимом Черменским, последнее время также исполнявшим обязанности главы исполнительного комитета, и Антоном Корчагиным — начальником отдела кадров Верхнеуслонской ЦРБ.

Претенденты на пост выступили с программными речами, а затем глава района и председатель Совета депутатов Марат Зиатдинов вынес их кандидатуры на голосование.

После единогласного голосования депутатов Зиатдинов пожелал Черменскому выдержки и работы на благо развития района, а депутатам и чиновникам — совместного труда в одной команде. Он также посоветовал им поддержать нового руководителя исполкома.

Upd. (14.17): Возглавлявший исполком Верхнеуслонского района с января 2023 года Рустам Файрушин покинул этот пост 25 марта этого года.