Рустам Файрушин избран руководителем исполкома Верхнеуслонского района

Новый руководитель исполкома избран в Верхнеуслонском районе – им стал Рустам Файрушин, ранее возглавлявший компанию «Керамика-Синтез». Решение было принято на сессии райсовета, в которой приняла участие секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина.

До заседания райсовета конкурсная комиссия под руководством Мавриной рассмотрела все кандидатуры – всего их было 7. Пять заявок были отклонены из-за несоответствия предъявляемым требованиям. Представляя кандидатов, секретарь Госсовета РТ ознакомила членов с трудовой биографией каждого из них. «Вам предстоит принять решение, кому вы доверите эту ответственную работу», – подчеркнула она, обращаясь к муниципальным депутатам.

После собеседования комиссия решила допустить до голосования кандидатуры Рената Хисамова и Рустама Файрушина. Уже на сессии райсовета они представили свои программы, в которых обозначили приоритеты, цели и задачи, которые они будут решать в случае их избрания на пост.

Поздравляя Файрушина уже в качестве избранного руководителя местного исполкома, глава Верхнеуслонского района Марат Зиатдинов отметил, что от него будут ждать решения самых насущных проблем.

«Ваше задача – всех слышать, правильно расставлять приоритеты и принимать взвешенные решения во благо района и людей», – подчеркнул Зиатдинов.

Напомним, предыдущий руководитель исполкома района Ильнур Шакиров сложил свои полномочия в декабре по собственному желанию.