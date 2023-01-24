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Происшествия
24 января 2023  09:11
Полина Шевчук

Новым прокурором Челнов стал Артур Абуталипов

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Новым прокурором Челнов стал Артур Абуталипов
фото: пресс-служба прокуратуры РТ

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Набережных Челнов назначен старший советник юстиции Артур Абуталипов.

Сегодня прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков представил вновь назначенного руководителя коллективу городской прокуратуры.

 

Фото: © пресс-служба прокуратуры РТ

Артур Абуталипов уроженец Казани, выпускник юрфака КГУ. Службу в органах прокуратуры начал в 1998 году в должности старшего следователя отдела по надзору за расследованием преступлений в сфере экономики прокуратуры РТ.

Последние пять лет занимал должность прокурора Вахитовского района Казани.

В 2013 году был награжден медалью «290 лет прокуратуре России», отмечен Почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации и медалью «300 лет прокуратуре России».

Ранее занимавший должность прокурора Челнов Дмитрий Ерпелев возглавил Зеленодольскую городскую прокуратуру.

#назначения #Прокуратура РТ
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