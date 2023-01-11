Новым зеленодольским прокурором назначили Дмитрия Ерпелева

Приказом Генпрокурора РФ на должность прокурора Зеленодольска назначили Дмитрия Ерпелева.

Фото: Прокуратура РТ

Дмитрий Николаевич родился в 1971 году в Казани, в 1993 году окончил юридический факультет КГУ им. Ульянова-Ленина по специальности «правоведение».

В том же году он начал службу в органах прокуратуры помощником прокурора в/ч 9351, а после – старшего помощника.

В 2001 году его назначили старшим помощником Казанского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах РТ, а спустя год – уже заместителем этого прокурора.

В 2010 году Ерпелев занимал должность зампрокурора Сармановского района РТ, а с 2010 по 2014 годы – зампрокурора Вахитовского района Казани.

С 2018 по 2023 годы он занимал должность прокурора Набережных Челнов.

Ерпелев награжден Благодарностью Генерального прокурора РФ, ценным подарком Генпрокурора РФ и нагрудным знаком «За безупречную службу».

Сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил нового руководителя коллективу городской прокуратуры.

Ранее занимавший должность зеленодольского прокурора Сергей Егоров вышел в отставку по выслуге лет. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.