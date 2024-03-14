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Новым начальником отдела капитального строительства в Нижнекамске стал Виктор Бельский
Отдел капитального строительства исполкома Нижнекамска возглавил Виктор Бельский. Нового начальника на объединенной сессии городского и районного советов представил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.
«Уважаемый Виктор Витальевич, поздравляем вас с назначением. Желаем успехов в новой должности», — сказал мэр.
Виктор Бельский окончил Московский гуманитарный экономический институт. За его плечами уже есть опыт работы в исполкоме района. С 2011 по 2017 год работал начальником отдела контроля и надзора в области долевого строительства. С 2019 по 2024 год работал директором строительной компании «Водолей-НК».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рамиль Муллин представил нового руководителя аппарата Совета Нижнекамского района. Им стала 30-летняя Алина Хабибуллина.
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