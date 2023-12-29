Новым министром обороны КНР стал проводивший переговоры с Шойгу адмирал

Новым министром обороны КНР назначен главнокомандующий ВМС Народно-освободительной армии Китая адмирал Дун Цзюнь. Об этом сообщает государственное китайское агентство «Синьхуа».

Соответствующее решение принял Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей. На этом же заседании были назначены еще два министра: по гражданским делам — Лу Чжиюань, а также культуры и туризма — Сунь Ели.

Важнейшей составляющей работы 62-летнего нового министра станет взаимодействие с Вооруженными силами США для снижения риска американо-китайского конфликта из-за Тайваня и Южно-Китайского моря. Он хорошо знает оба этих театра, отмечает агентство Reuters.

Перед тем как стать главнокомандующим ВМС КНР в 2021 году, Дун успел послужить на Северном морском флоте, который регулярно участвует в совместных учениях с ВМФ России, на Восточном морском флоте, к зоне ответственности которого относится Япония, и в Южном командовании, которое отвечает за Южно-Китайское море, замечает гонконгская газета South China Morning Post.

Министерство обороны РФ в 2021 году сообщало об участии Дуна в качестве главнокомандующего ВМС в переговорах глав военных ведомств России и Китая Сергея Шойгу и Вэй Фэнхэ.

Вэй Фэнхэ ушел в отставку 12 марта этого года. На посту министра обороны его сменил Ли Шанфу, который исчез в конце августа, а в конце октября было объявлено о его отставке. Вместе с ним лишился поста пропавший еще в конце июля министр иностранных дел Цинь Ган. В начале декабря СМИ сообщили, что дипломат мог умереть от пыток.

По данным агентства Reuters, Ли Шанфу и восемь его бывших подчиненных, которыми он руководил с 2017 по 2022 год, находятся под следствием за нарушения при закупке военной техники. И Ли Шанфу, и его предшественник Вэй Фэнхэ — выходцы из Ракетных войск, и назначение военного моряка на пост министра, по мнению экспертов, может свидетельствовать о продолжающихся чистках в этой структуре.

Вместе с тем должность министра обороны Китая не имеет такого значения, как в других странах, поскольку Народно-освободительной армией Китая руководит Центральная военная комиссия, которую возглавляет Председатель КНР Си Цзиньпин.