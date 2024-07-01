Новым главой УБЭП МВД Татарстана стал Рафаэль Усманов

Рафаэль Усманов Фото: © «Татар-информ»

Рафаэль Усманов стал новым главой Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Ранее должность начальника республиканского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции занимал Рустем Аманов.