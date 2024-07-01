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Общество 1 июля 2024 10:13

Новым главой УБЭП МВД Татарстана стал Рафаэль Усманов

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Рафаэль Усманов

Фото: © «Татар-информ»

Рафаэль Усманов стал новым главой Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Ранее должность начальника республиканского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции занимал Рустем Аманов.

#МВД по РТ #назначения
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