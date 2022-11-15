В Татарстане назначен новый глава УБЭП МВД

Рустем Аманов стал новым главой Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ. Как стало известно «Татар-информу», сегодня утром на совещании министр внутренних дел РТ Артем Хохорин представил его личному составу.

Ранее Аманов занимал пост заместителя руководителя Управления по вопросам миграции МВД по Татарстану Артема Кузнецова. Куда уходит предшественник Рустем Аманова, 43-летний полковник Тимур Минушев, который возглавлял управление последние два года, пока не сообщается.

