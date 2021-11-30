Новым гендиректором «Вертолетов России» стал Николай Колесов

Экс-глава концерна «Радиоэлектронные технологии» Николай Колесов из Казани был назначен генеральным директором холдинга «Вертолеты России», входящего в ГК «Ростех». Решение о досрочном прекращении полномочий предыдущего руководителя Андрея Богинского было принято сегодня, сообщает пресс-служба АО.

«Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО „Вертолеты России“ <...> с 30 ноября 2021 года <...> Избрать на должность генерального директора АО „Вертолеты России“... с 01.12.2021 на срок, установленный уставом АО „Вертолеты России“», — отмечается в тексте.

Несмотря на то что имя нового гендиректора не указано в документе, РБК, ссылаясь на два источника в авиаотрасли, сообщает, что новым руководителем холдинга стал Николай Колесов. Сегодня коллективу его представил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Отметим, что о возможности назначения Колесова на эту должность говорилось и ранее.

Бывший гендиректор холдинга Андрей Богинский, в свою очередь, перешел на аналогичную должность в корпорацию «Иркут».