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Ру Тат
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Промышленность
24 ноября 2021  10:28

Николай Колесов может возглавить «Вертолеты России»

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Глава концерна «Радиоэлектронные технологии» Николай Колесов может стать гендиректором холдинга «Вертолеты России» вместо Андрея Богинского.

По данным источников РБК, Богинский станет заместителем генерального директора «Объединенной авиастроительной корпорации» по гражданской авиации. Богинский покинет свой пост в начале декабря.

Все компании входят в государственную корпорацию «Ростех».

Николай Колесов возглавляет концерн последние 10 лет. Руководителем КРЭТ, в свою очередь, станет заместитель Колесова — Александр Пан, который курировал в холдинге гособоронзаказ.

«Формально назначения еще не состоялись, но фактически кадровые решения уже приняты», — отметил источник РБК.

#директор #Вертолеты России #казанский вертолетный завод
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