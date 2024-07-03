Новым директором Института языка, литературы и искусства стал Ильгиз Халиков

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Институт языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова возглавил Ильгиз Халиков. Сегодня новый руководитель был представлен коллективу президентом Академии наук РТ Рифкатом Миннихановым, сообщает Миллиард татар.

Напомним, что предшественник Халикова Ким Миннуллин покинул должность 28 июня. Тогда он заявил, что не планирует покидать институт, а решил остаться работать в качестве научного сотрудника и посвятить себя науке.

Ильгиз Халиков родился 27 августа 1983 года в селе Стерлибашево БАССР. Окончил Стерлитамакскую государственную педагогическую академию по специальности «Учитель татарского и русского языков». Защитил диссертацию в 2008 году.

В 2016 году получил диплом Татарского института по специальности «Менеджмент в образовании».

Работал на различных должностях, в частности был заместителем директора школы и начальником отдела национального образования РТ.

С 2019 года занимал должность заместителя руководителя исполнительного комитета Всемирного конгресса татар, а позднее возглавил управление национального образования.

Институт языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова (ИЯЛИ) — региональное научно-исследовательское и издательское учреждение в структуре Академии наук Республики Татарстан, занимающееся исследованиями в области языка, литературы и искусства.