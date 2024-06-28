Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ким Миннуллин уходит с поста директора Института языка, литературы и искусства
Сегодня Ким Миннуллин отработал последний день в качестве директора Института языка, литературы и искусства (ИЯЛИ) им. Г.Ибрагимова. Вчера он предупредил коллег, что последний раз участвует как председатель в ученом совете института.
«Да, сегодня мой последний рабочий день в качестве директора. Ожидаем, что на следующей неделе будет представлен новый руководитель», – подтвердил Ким Миннуллин корреспонденту «Татар-информа».
Он также рассказал, что планирует остаться в институте как научный сотрудник и продолжать заниматься наукой. «Мир меняется, времена меняются, к академической науке формируется новое отношение, нужны новые люди для управления институтом», сказал он.
Доктор филологических наук, профессор, литературовед Ким Миннуллин с 2006 года в течение 18 лет возглавлял Институт литературы и искусства им. Галимджана Ибрагимова.
Рузиля Мухаметова
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»