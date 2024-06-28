Ким Миннуллин уходит с поста директора Института языка, литературы и искусства

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня Ким Миннуллин отработал последний день в качестве директора Института языка, литературы и искусства (ИЯЛИ) им. Г.Ибрагимова. Вчера он предупредил коллег, что последний раз участвует как председатель в ученом совете института.

«Да, сегодня мой последний рабочий день в качестве директора. Ожидаем, что на следующей неделе будет представлен новый руководитель», – подтвердил Ким Миннуллин корреспонденту «Татар-информа».

Он также рассказал, что планирует остаться в институте как научный сотрудник и продолжать заниматься наукой. «Мир меняется, времена меняются, к академической науке формируется новое отношение, нужны новые люди для управления институтом», сказал он.

Доктор филологических наук, профессор, литературовед Ким Миннуллин с 2006 года в течение 18 лет возглавлял Институт литературы и искусства им. Галимджана Ибрагимова.

Рузиля Мухаметова