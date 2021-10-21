Новый зам Айзатуллина будет курировать стройку нефтехимических и промышленных объектов

Новый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Рафар Шакиров будет курировать отдел сопровождения строительства нефтехимических и промышленных объектов, сообщили ИА «Татар-информ» в ведомстве.

Также под его руководством будут отдел выполнения государственных обязательств по улучшению жилищных условий и сектор сопровождения строительства стратегических объектов.

Шакиров занял место Юрия Аляшева, который ранее вышел на пенсию.

Ранее сообщалось, что новым заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана с 21 октября назначен Рафар Шакиров.

Он родился 19 октября 1957 года в городе Сарапул Удмуртской АССР. Окончил Казанский инженерно-строительный институт. Трудовую деятельность начал в 1983 году мастером на «Брежневгаз», позднее «Челныгаз». С апреля 2005 г. – начальник управления градостроительной политики, развития территории и инвестиций исполкома Набережных Челнов. В 2006 г. возглавил управление архитектуры, градостроительства и инвестиций исполкома города. С 2009 г. Шакиров – заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов. В 2016 г. он назначен первым замдиректора ГИСУ РТ.

С октября 2020 г. Шакиров исполнял обязанности и.о генерального директора некоммерческой организации «Фонд жилищно-коммунального хозяйства РТ».