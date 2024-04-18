Новый выпуск «Тatarstan Today. Открытый миру» будет посвящен Белоруссии

20, 22 и 24 апреля на телеканалах «ТНВ» и «Татарстан 24» состоится премьера нового выпуска «Тatarstan Today. Открытый миру», который будет посвящен Белоруссии. Главными темами выпуска авторской программы Дины Газалиевой станут взаимные связи между Татарстаном и Белоруссией и главные точки соприкосновения двух республик.

Ведущая расскажет о том, как живут татары в дружеской России стране и почему белорусские картофельные драники самые вкусные. В качестве экспертов и комментаторов традиционно выступят политические деятели страны, в которой находится журналист.

На «ТНВ» премьера состоится 20 апреля в 19:00 и 22 апреля в 22:10

На телеканале «Татарстан 24» – 24 апреля в 18:30 и 22:30.

Мартовский выпуск программы «Тatarstan Today. Открытый миру» был посвящен отношениям Татарстана и Турции.