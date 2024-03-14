Выходит новый выпуск авторской программы «Тatarstan Today. Открытый миру»

На телеканалах «ТНВ» и «Татарстан 24» выходит новый выпуск авторской программы Дины Газалиевой «Тatarstan Today. Открытый миру». Он посвящен отношениям Татарстана и Турции.

Журналист рассказывает о деловых и культурных связях двух республик, берет интервью у влиятельных турецких экспертов, показывает в своей программе «кусочек Татарстана» в Стамбуле.

Премьера состоится на «ТНВ» 16 марта в 19:00 и 18 марта в 22:10, на телеканале «Татарстан 24» 20 марта в 18:30 и 22:30.