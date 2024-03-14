Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Выходит новый выпуск авторской программы «Тatarstan Today. Открытый миру»
На телеканалах «ТНВ» и «Татарстан 24» выходит новый выпуск авторской программы Дины Газалиевой «Тatarstan Today. Открытый миру». Он посвящен отношениям Татарстана и Турции.
Журналист рассказывает о деловых и культурных связях двух республик, берет интервью у влиятельных турецких экспертов, показывает в своей программе «кусочек Татарстана» в Стамбуле.
Премьера состоится на «ТНВ» 16 марта в 19:00 и 18 марта в 22:10, на телеканале «Татарстан 24» 20 марта в 18:30 и 22:30.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»