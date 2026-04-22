Общество 22 апреля 2026 19:47

Новый выпуск Tatarstan Today будет посвящен султанату Оман

Изображение предоставлено редакцией программы

В эфир выйдет новый выпуск передачи «Тatarstan Today. Открытый миру» телеведущей Дины Газалиевой, посвященный взаимодействию республики с султанатом Оман.

Почти до самого конца XX века Оман был закрытым государством, но сейчас в этой стране многое переменилось. В программе пойдет речь о том, каким стал султанат в новых реалиях, как развиваются его связи с Россией и, конечно, с Татарстаном.

Телеведущая расскажет, какие общие проекты с республикой уже реализуются, а какие находятся в разработке, чем оманская халва отличается от известной всему остальному миру и какой особенный рецепт ей удалось узнать.

Об уникальности оманских пейзажей и об особенностях национального гостеприимства Дина Газалиева спросила у посла России в Маскате Олега Левина.

Увидеть передачу можно будет 25 апреля в 19.00 на телеканале «ТНВ», а также 29 апреля в 18.30 и 22.30 – на телеканале «Татарстан 24».

Ранее республиканский медиапроект стал лауреатом Всероссийской журналистской премии «Золотое перо России» 2026 года. О его истории можно прочитать в материале «Татар-информа» Рамзан Кадыров оценил мое терпение: «Сколько хочешь, столько и будем разговаривать».

